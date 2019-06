Direktør overrasket: Teater genvinder eftertragtet pris

'Med akrobatiske gorillaer svingende oppe under loftet gik alt op i en højere enhed i Fredericia Teaters overrumplende flotte Tarzan. De store stemmer og stærke følelser voksede vildt inde i Disney-junglens lianskov. Og et fabelagtigt lyddesign sørgede for, at nakkehårene ligefrem rejste sig, når leoparden var på krigsstien. Et junglebrøl af en musical.'