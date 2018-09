10 ting vi forbinder med Obama

Obamacare: Som den første præsident fik Barack Obama gennemført en offentlig sundhedsforsikring, som i folkemunde kaldes ”Obamacare”.

Afroamerikaner: Obamas far var fra Kenya, og Barack Obama skrev historie ved at blive USA’s første farvede præsident.

Cuba: I 2015 tog Barack Obama på officielt besøg i Cuba, som den første amerikanske præsident i 88 år.

Fredsprisen: Obama modtog i 2009 Nobels fredspris i Oslo, blandt andet for at tale for nedrustning og diplomati. Men Obama og USA var også involveret i flere krige og drone-bombninger, så prisuddelingen var kontroversiel.

Sociale medier: Barack Obama overhalede i høj grad modkandidaterne ved at bruge Facebook og andre sociale medier i sin kampagne. Siden har Donald Trump også brugt de sociale medier med succes - på sin egen måde.

Michelle Obama: Juristen blev USA’s førstedame, da hun og Barack Obama flyttede ind i Det Hvide Hus. Hun blev så populær, at mange amerikanere blandt andet på Twitter på #Michelle2020 opfordrer hende til at stille op til næste præsidentvalg.

Guantánamobasen: Obama lovede at lukke USA’s fangelejr på øen Guantánamo ved Cuba. Men det lykkedes ham ikke at opfylde sit valgløfte.

Yes we can: En vellykket kampagne med et enkelt, fængende slogan banede vejen for Obama i 2008.

Job: Finanskrisen kradsede, da Obama blev præsident. Otte år efter var der færre arbejdsløse og øget vækst i USA.

Illegale immigranter: USA har cirka 11 millioner illegale immigranter, og Obama forsøgte at give en stor del af dem lovligt ophold. Men domstolene blokerede hans forslag.