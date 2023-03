Fødende 'Susie' koster en halv million og kan fejle alt muligt

I årtier har man brugt simulationstræning, og det er ifølge udviklingschef på Sygehus Sønderjylland noget, man bruger væsentligt mere i dag end tidligere.

Samtidig er udstyret også blevet bedre med tiden, og det de to nye dukker et eksempel på.

- Vi har et par dukker, men kan se, at der udvikles nye dukker. Så vi har valgt at investere i noget, der er så tæt på virkeligheden som muligt, siger Jan Toft.

Dukken bliver styret fra et kontrolrum, hvor der sidder en, som kan skrue op og ned for blandt andet puls, blodtryk og kropstemperatur. Ifølge facilitator Dennis Schröder er der næsten ingen grænser for, hvilke scenarier, man kan bruge dukken til.

Den kan for eksempel få skiftet maske, man kan skifte livmoderen i den, og så kan den ovenikøbet føde.

Herunder fortæller Dennis Schröder om nogle af de mange muligheder, der er ved at bruge dukken.