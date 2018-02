Tre efterskoleelever gjorde den store forskel

Simon Mikkelsen, Jesper Ravn og Ib Muurmann går i 10. klasse på Ladelund Efterskole ved Vejen. De er med i projektet "Fra efterskole til erhvervsskole", og har derfor været på besøg hos en økologisk landmand med et problem. Foto: Per Lund

På Ladelund Efterskole har eleverne Simon, Ib og Jesper løst en særlig opgave for en landmand. Virksomhedsbesøg skal nemlig få de unge til at interessere sig for erhvervsuddannelserne - og det er lykkedes.