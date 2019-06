Sankthans: Tusinder ventes til fest hos Bent

Bent Holm inviterer til Sankt Hans i Skyttehushaven i Vejle. Det er første gang i det nyrenoverede område, og som noget nyt er bålet flyttet ud i fjorden.

I Skyttehushaven går Bent Holm rundt og viser frem. I 15 år har han været med til at arrangere Sankt Hans for borgerne i Vejle, men i år bliver det i helt nyrenoverede omgivelser. Det giver lidt sommerfugle i maven hos formanden for Fest I Vejle.

Det er en folkeforlystelse. Aftenen er hyggelig, fornøjelig og afslappet. Bent Holm, formand, Fest I Vejle

- Det er jo anderledes. Det er en ny scene, vi skal prøve af, nye forhold for gæsterne, og i år er bålet flyttet ud i fjorden, siger Bent Holm til TV SYD.

Renoveret have

Skyttehushaven er blevet renoveret for over 30 millioner kroner. Det har givet området en ny scene, sandstrand, stier og haverum. I år er der dog ikke plads til bålet i selve haven, hvor det plejer at stå. Nyplantede træer skal beskyttes mod flammer og gnister, så derfor er bålet flyttet ud på en platform i fjorden.

Sankthansaftenen er arrangeret af Fest I Vejle, Vejle Kommune og Restaurant Skyttehuset. Bent Holm anslår, at der normalt kommer et par tusinde gæster alt afhængig af vejret. I år er forventningerne dog høje, da vejrudsigten lover tørvejr.

Hyggelig og fornøjelig

- Der er altid masser af mennesker, godt humør og god stemning. Det er en folkeforlystelse. Aftenen er hyggelig, fornøjelig og afslappet, siger formand for Fest I Vejle, Bent Holm.

Bålet tændes 21:30 og Vejle borgmester Jens Ejner Christensen kommer og holder båltalen. Derudover er der livemusik, underholdning og festfyrværkeri på programmet. Se hele programmet her.