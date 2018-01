Udflytningsplan giver Hedensted sit første uddannelsessted

Regeringens udflytningsplan betyder, at Hedensted Kommune får sin første statslige uddannelses-institution nogensinde, når der oprettes en afdeling for uddannelsen til automationsteknolog.

Hidtil har unge i Hedensted Kommune efter afslutningen på deres ungdomsuddannelse på eksempelvis gymnasiet ikke haft nogle studiemuligheder i deres egen kommune. Det ændrer den udflytningsplan, som regeringen senere onsdag præsenterer i sin helhed.

I Hedensted oprettes der en afdeling for uddannelsen til automationsteknolog. En uddannelse, hvor de studerende lærer at lave robotter og automatiske anlæg. Uddannelsen ligger i dag som en del af erhvervsakademiet Dania i Randers, der altså nu får en afdeling i Hedensted.

Vi er en kommune med mange produktions-virksomheder og at få automationsteknolog-uddannelsen passer som fod i hose til vores kommune. Kasper Glyngø, borgmester, (A), Hedensted Kommune

Det er et led i oprettelse af 10 nye såkaldte uddannelsesstationer over hele landet - deriblandt også Fredericia. Det bidrager til lokal vækst og udvikling, skriver Sophie Løhde (V), minister for offentlig innovation, på Twitter.

Meldingen om, at der er en statslig uddannelsesstation på vej til Hedensted, glæder kommunens nyvalgte socialdemokratiske borgmester Kasper Glyngø.

- Vi er naturligvis rigtigt glade for vi har fået en uddannelsesstation til Hedensted. Vi har jo hele tiden krydset fingre for, at vi kunne blive tænkt ind i udflytningen af statslige arbejdsplader - at det så blev en uddannelsstation er vi godt tilfredse med. Vi er en kommune med mange produktionsvirksomheder og at få automationsteknolog-uddannelsen passer som fod i hose til vores kommune. Jeg er sikker på, at der vil være mange spændende muligheder og synergier for vores virksomheder og kommune, siger borgmester Kasper Glyngø til TV SYD.

1.800 stillinger flyttes rundt

Klokken 13 præsenterer statsmininister Lars Løkke Rasmussen, (V), og Sophie Løhde, (V), minister for offentlig innovation, den detaljerede plan for udflytningen, der omfatter 4.000 arbejdspladser. Heri indgår dog mange stillinger, som allerede er meldt ud skal udflyttes. Det gælder bl.a. en lang række skattejobs til Haderslev og Tønder. Desuden indgår 600 arbejdspladser, der først placeres, når der er indgået et nyt forsvarsforlig.

Reelt er der tale om, at omkring 1.800 statslige ansatte onsdag får besked om, at deres stillinger flyttes ud i landet.

