EP-VALG Uenighed om grænsekontrollen - se hvad partierne mener

Partiet mener, at presset på den danske grænse for længst er aftaget, og at der ikke er nogen politifaglig begrundelse for at bevare kontrollen, som formand Morten Østergaard skriver på partiets hjemmeside.

Senest har Det Radikale Venstre sammen med SF har stemt for at begrænse EU-landenes mulighed for midlertidig grænsekontrol i Europa-Parlamentet.