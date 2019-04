Undersøgelsen af Grindsted-borgernes sundhed bliver et halvt år forsinket

Sundhedsundersøgelsen er delt i to. Første del går ud på at analysere eksisterende sundhedsdata om borgerne med henblik på at afdække hyppigheden af en række lidelser i Grindsted.

Resultaterne fra denne undersøgelse kan alene sige noget om, hvorvidt der eksempelvis er et unaturligt højt antal kræfttilfælde. Den kan ikke sige noget om sammenhænge i forhold til at bo eller at have boet tæt ved forureningerne i byen.

Sideløbende med den registerbaserede sundhedsundersøgelse er Region Syddanmark i gang med at forberede en del to sammen med nogle af landets førende forskergrupper. Fase to iværksættes kun, såfremt resultaterne af første del giver grundlag for det.

I fase to vil man undersøge sammenhænge mellem sygdomsbilledet og de stoffer, som Grindstedværket har udledt gennem årene.

Regionsrådet har bevilliget 900.000 kroner til første del af sundhedsundersøgelsen og reserveret tre millioner kroner til den anden del.