Politisk analytiker: Vermund er et friskt pust og kom bedst ud af debatten

Nye Borgerlige med Pernille Vermund i spidsen er et friskt pust, vurderer Kim Dahl Nielsen, politisk analytiker for JydskeVestkysten.

Det gik ikke stille for sig, da Nye Borgerliges Pernille Vermund tørnede sammen med Kristian Thulesen Dahl i en to timer lang debat torsdag eftermiddag.

- Debatten var meget mere frisk og spændende, end jeg havde regnet med, siger Kim Dahl Nielsen, politisk analytiker for JydskeVestkysten, til TV SYD.

I det sekund, debatten begynder at handle om økonomi, så er Pernille Vermund på glatis Kim Dahl Nielsen, politisk analytiker for JydskeVestkysten

- Jeg ser, at Pernille Vermund overtrumfer på udlændingeområdet. Kristian Thulesen Dahl er trængt op i en krog i udlændingedebatten. Det er primært, fordi folk i det sønderjyske gerne vil have endnu mere drastiske løsninger på udlændingeområdet, end der er i forvejen. Og fordi hun ikke er folketingsmedlem, kan hun til hver en tid overtrumfe Kristian. Pernille Vermund vinder helt klart udlændingedebatten, fordi hun kan gå længere end Kristian Thulesen Dahl, siger Kim Dahl Nielsen.

- Men i det sekund, debatten begynder at handle om økonomi, så er Pernille Vermund på glatis. Og her er Kristian bare rigtig godt hjemme, så de debatter vinder han uden problemer.

Udlændingedebatten var dog ikke det eneste sted, hvor Pernille Vermund tog kegler.

- Det største bifald i aften gik til Pernille Vermund, da hun, lidt populistisk, slog et slag for de lokale politistationer og sygehuse. Derudover sagde hun også, at hun nærmeste ville gå igennem ild og vand for landbruget, spørgsmålet er så, om hun kan stå på mål for det, hvis hun bliver valgt ind.

Ifølge Kim Dahl Nielsen er det meget svært ved at vurdere, hvem der vandt aftenens debat, og han vil slet ikke rode sig ud i at gætte på, hvor godt et valg Nye Borgerlige får. Alligevel er der point til Pernille Vermund for hendes måde at levere budskaberne på.

- Jeg vil ikke sige, at Pernille Vermund bruger billige tricks, men hun bruger effektive tricks. Hun er god til one-liners, hun er god til at bruge sin egen historie og sine egen børn i fortællingen, og det er bare et rigtig godt virkemiddel. Kristian Thulesen Dahl kommer hurtigt til at virke lidt træt og støvet ved siden af, mens der er fuld speed på Pernille Vermund.

- Der er meget svært at give et ordentligt svar på, hvem der vandt debatten. Pernille Vermund klarer det rigtig godt igennem hele debatten, mens Kristian Thulesen Dahl er lidt i defensiven og virker lidt træt. Han leverer sådan set sine budskaber fint nok, men i sidste ende er det et spørgsmål om, hvem der er mest i øjenhøjde med sine vælgere. Min vurdering er nok, at det var Pernille Vermund, der trak sig bedst ud af debatten i dag.