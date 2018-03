Vind 150.000 kr til dit fællesskab

Har du et ”Fantastisk Fællesskab” med andre, har I nu muligheden for at vinde helt op til 150.000 kr.

Selvom tilmeldingsfristen er 1. april, er det ingen aprilsnar, at der ligger helt op til 150.000 kr. og venter på det mest fantastiske fællesskab i landsdelen.

Syd- og sønderjyder, som samles i foreninger, klubber eller andre typer af fællesskaber, har muligheden for at fylde kontoen op med enten 50.000 eller 150.000 kr.

I Danmark er der tradition for at samles om en særlig interesse. De otte TV2 Regioner vil derfor sammen med Lokale- og Anlægsfonden og Tuborgfondet hylde alle de, der gør der lidt sjovere at leve og bo her i Syd- og Sønderjylland.

Derfor opfordres alt fra sportsklubber, strikkeklubber, spejdere og historieforeninger til modeltogsentusiaster, computerklubber og lignende til at deltage konkurrencen om at blive det mest fantastiske fællesskab.

- Alle fritidsfællesskaber kan melde sig. Det kan være den forening, vi kender og er trygge ved. Men det kan også være mere løse fællesskaber, som for eksempel nogen, der mødes omkring at løbe eller sejle kajak sammen, eller hvad det nu er. Det handler om, at man vil hinanden med en stærk fritidsinteresse, fortæller Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, som er blandt initiativtagerne til Fantastiske Fællesskaber.

I første omgang udvælges de ti bedste blandt ansøgerne, der dyster om 50.000 kr. i regionskonkurrencen. Vinderen går videre til landsfinalen, hvor yderligere 100.000 kr. er på højkant.

Beløbene er øremærkede til forbedringer af fællesskabets fysiske rammer, indkøb af udstyr, aktiviteter og events, som har fokus på at åbne fællesskabet og inkludere nye og flere mennesker eller andet, som kan gøre det fælles mødested endnu bedre for alle.

- Det væsentligste for fællesskaberne er dog, at de får fortalt historien om, hvad man laver, til omverdenen. Det er alle fællesskaber dårlige til, fordi man interesserer sig for hinanden og det, man intereserer sig for. Man får sjældent kigget ud, mener Esben Danielsen

Allerede i denne uge bringer TV SYD reportager fra nogle af de fantastiske fællesskaber, vi har i Syd- og Sønderjylland. Vi er blandt andet på besøg hos et frivilligt brandværn og en teaterforening.