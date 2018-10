Vred landmand gør alvor af trussel og spærrer vej

Kort før klokken 10.30 mandag formiddag gjorde landmand Martin Lund Madsen alvor af sine trusler om at spærre Skovgaardsvej ved Askov i utilfredshed med en ekspropriation.

Vejen er blevet spærret med flere store bunker sand.

Det sker, da landmand Martin Lund Madsen ikke vil vente på en fortsat juridisk proces efter, at Højesteret har afgjort, at ekspropriationen af jorden til vejanlægget ikke kunne foretages med hjemmel i elektrificeringsloven.

I 2012 eksproprierede Banedanmark 120 kvadratmeter af landmand Martin Lund Madsens jord til en ny jernbanebro. Men Vejen Kommune ønskede at flytte broen 900 meter og lægge en ny vej på 1,4 kilometer tværs gennem lodsejerens marker.

Derfor indgik Vejen Kommune i 2013 en samarbejdsaftale med Banedanmark om opgradering af bro og vejsystemet omkring banen i forbindelse med gennemførelsen af elektrificeringen af jernbanen mellem Kolding og Esbjerg.

Trafikministeriet gav grønt lys til projektet og vurderede, at ekspropriationer kunne foretages med hjemmel i elektrificeringsloven. Banedanmark forestod ekspropriation og anlæg af broer og veje.

Højesteret har nu fastslået, at ekspropriationen af jorden til vejanlægget ikke kunne foretages med hjemmel i elektrificeringsloven.

Politiet lukker vejen

Syd- og Sønderjyllands Politi har hele morgenen fulgt situationen og er tilstede i området for at opretholde ro og orden.

Da det kan give trafikale problemer, hvis trafikanter bliver stoppet af landmandens afspærring inde på vejen, har Syd- og Sønderjyllands Politi anmodet Vejen kommune om at lukke for indkørsel i hver ende af Skovgårdsvej. Afspærringen vil være i kraft indtil videre, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Vejen Kommune prøver igen - med ny lov

På et byrådsmøde for nylig vedtog Vejen Kommune at forsøge at lovliggøre vejanlægget Skovgårdsvej - nu med hjemmel i vejloven. Derfor vil kommunen atter holde en åstedsforretning og gennemføre ekspropriation af arealet til Skovgårdsvej efter vejloven.