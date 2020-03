Billund Lufthavn mærker coronabekymringen

I februar i år har der været 20.297 flere passagerer igennem Billund Lufthavn, end der var i februar sidste år. Det er en vækst på 9,4 procent.

Alligevel sætter de rejsendes bekymring for corona sit tydelige aftryk på flere områder i lufthavnen. Der er ikke direkte ruter fra Billund til Kina, men lufthavnen har forbindelser til 11 store lufthavne i Europa, som alle gør det nemt at flyve til Kina med kun ét stop. Her har lufthavnen mærket en tilbagegang på trafikken på omkring fem procent.

– Vi har mange rejsende, der normalt flyver ud af Billund med slutdestination i Kina samt andre steder i Asien. Det er af gode grunde sat på pause, og det er en stor årsag til, at vores trafik til de såkaldte netværkslufthavne går tilbage, oplyser Billund Lufthavns administrerende direktør, Jan Hessellund, i en pressemedelelse om trafiktallene for februar.

Også på luftfragten mærker Billund Lufthavn coronavirussen, der har lukket fabrikkerne og indstillet flyene i Kina. Så coronavirusen spiller en stor rolle i nedgangen på 411 tons – svarende til 7,3 procent – i forhold til februar sidste år.

Regnen sender rejsende mod solen

Februars store regnmængder fylder flyene mod sydens sol. I februar var der næsten syv procent flere ferierejsende, end der var sidste år. Det mærker især Norwegian og Ryanair på ruterne til Malaga og Gran Canaria.