Billund Lufthavn sætter passagerrekord trods aflysninger og strejke

Nogle lufthavne har været nødt til at sætte kapacitetsbegrænsninger på antallet af daglige flyvninger på grund af personalemangel oven på coronapandemien. Men det har altså ikke været tilfældet i Billund.

Her var man på forkant med den travlhed, der er opstået hen over sommeren. Allerede i november begyndte man at rekruttere det sikkerhedspersonel, som kræver en grundig og lang oplæring for at være klar.

Derudover oprustede man yderligere i januar, og det har altså hjulpet lufthavnen igennem den rekordtravle måned.