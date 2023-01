Forbud mod uddeling af mad til børnefødselsdag vækker vrede i Ribe - men ikke her

Her er det institutionerne selv, der står for at uddele mad til børnefødselsdage.

Billund Kommune har ikke en central politik om uddeling ved fødselsdage. Alle institutioner har deres egen kostpolitik, som er udarbejdet i samarbejde med deres bestyrelse.

- For mig som formand er det naturligt, at det er institutionen, der bestemmer. Det er synd, hvis der er nogen, der kan have rigtig meget med og nogen, der ikke kan have så meget med. For os handler det om det gode børneliv, og at alle skal føle sig som del af et fællesskab uanset baggrund.

Sådan lyder det fra Rasmus Rathe, der er formand for forældrebestyrelsen i Børnenes Univers Grindsted Vest. Han mener, at der er en dannelsesopgave i at gøre det lige for alle.

- Det er små børn, der stille og roligt skal lære at være en del af livet. Det med at nogen har meget eller lidt, det skal de nok lære senere. Det behøver de ikke allerede at blive introduceret for. Man kan godt mærke, om man er med eller ikke er med, siger Rasmus Rathe.