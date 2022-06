Lego bygger endnu en milliardfabrik

Verdens største legetøjskoncern Lego investerer milliarder i nye fabrikker. For et halvt år siden afslørede legetøjskoncernen, at den vil bygge en ny fabrik i Vietnam til én milliard dollars svarende til godt syv milliarder kroner. Nu kommer turen så til USA, hvor Lego i år begynder at bygge en tilsvarende dyr fabrik i staten Virginia.



Når den 160.000 kvadratmeter store fabrik står færdig i 2025, vil den beskæftige cirka 1.760 ansatte.