Lego-pengetank lander stort milliardoverskud

- Vi vil gerne have, at de leverer et miljømæssigt impact, men vi tror også meget på, at det skal være en kommerciel aktivitet. Her har vi til gengæld ikke de samme kortsigtede afkastkrav, som vi har til vores andre investeringer, siger Søren Thorup Sørensen.



2023 var også året, hvor depechen endegyldigt blev givet videre til fjerde generation i Kirk Kristiansen-familien og Thomas Kirk Kristiansen afløste Kjeld Kirk Kristiansen på formandsposten i Kirkbi.