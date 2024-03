Legofond har uddelt 327 millioner til fællesskaber for børn

Pengene er gået til lokale ildsjæle og projekter for børn i Billund Kommune og til projekter, der skal øge livskvaliteten for børn og deres familier i hele landet.

- Vi støtter lokale ildsjæle, der gennem deres idérigdom, gåpåmod og lokale engagement bidrager til fællesskabet til glæde for mange i og omkring Billund – særligt børn og unge, siger, siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirks Fond.

Der har været 627 ansøgninger, og af dem er 280 blevet begunstiget. Kirkens Korshær har fået 5,1 million kroner til forebyggelse af mistrivsel blandt 0 - 3 årige i sårbare familier. Foreningen 'Fri af Misbrug' har fået 5 millioner kroner til sit arbejde med at hjælpe familier, hvor en eller begge forældre har et misbrug, og så har GAME fået 2,5 millioner til sit arbejde med at lave gadesport for børn og unge i udsatte boligområder i de større byer for blot at nævne et par eksempler.

Pengene kommer fra LEGO Fonden og fra Kirk Kristiansen familiens holding- og investeringsselskab, KIRKBI, samt afkast fra Ole Kirk’s Fonds egen grundkapital.

Blandt andet har fonden støttet KFUMs arbejde med sårbare, som får nye venner gennem gaming.

