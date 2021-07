Mens delebilskonceptet vinder frem i mindre byer, så flopper det her

Spørger man til årsagen, så spiller corona en rolle i den dårlige start for delebilen.

- En af forklaringerne er helt klart corona. Det var ikke den bedste timing. Vi havde også en nedgang ved brugen i de andre biler på det tidspunkt, siger Arne Vestergaard Andersen.

Generelt er der tre grupper af brugere til delebilen.

- Der er de, der bor og arbejder i byen, og ikke selv har brug for en bil i hverdagen. Så er der den gruppe af familier, hvor man har flere kørekort end biler. Der har man ofte brug for en ekstra bil, men ikke hver dag. Samtidig så er størstedelen af vores brugere kvinder. De er nok lidt mere praktisk anlagt, end vi mænd er, og måske også lidt mere parate til at prøve noget nyt, siger Arne Vestergaard Andersen.

I lokalrådets sidste skud for at beholde delebilen i byen, er planen nu at blive klogere på, hvad brugerne har behov for fra delebilskonceptet.

- Det ærgrer mig, at vi ikke kan få det til at fungere i Givskud, så vi skal have spurgte folk, hvad der skal til, siger Jens Christian Mathiasen.