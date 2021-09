Næste år er klodserne i fokus i Legoland

Blandt andet kan gæsterne deltage i en ny kreativ workshop, hvor de skal inspireres til at tænke nyt, når de leger med de populære klodser.

- Creative Workshop skiller sig ud fra de andre oplevelser, fordi det foregår som en klassisk workshop, hvor gæsterne får undervisning i at bygge med Lego, og der er fokus på at lære nogle af de teknikker, man kan bruge. Vi kommer til at have forskellige niveauer, man kan melde sig på, så det både bliver lærerigt for de mindste og for de større børn og voksne, som har bygget med Lego-klodser i mange år, siger Christian Woller.