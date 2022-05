Nyplantet træ blev ødelagt af en mand i overfyldt tuk-tuk med ordet "kampvogn" på siden

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Mikkel Ross, der har ansvar for Vejle og Billund.

- Anmelderen hører fem mænd, der råber, og de kommer ud af den her kabinescooter og ødelægger et træ. Der er en slags diskussion mellem mændene, og så kører fire af dem væk, siger Mikkel Ross.

Efter anmeldelsen runderede en patrulje området, men det var ikke muligt at finde hverken kabinescooter eller mænd.

Gør ikke mere i sagen

Politiet har endnu ikke fundet frem til manden eller mændene, selvom der sandsynligvis ikke er mange køretøjer af typen i Grindsted og omegn.

- Jeg tænker, at der er nogen, der kender den, for den er grøn, og der står "kampvogn" på siden. Så mange af dem kører der heller ikke rundt, siger vicepolitiinspektør Mikkel Ross.

Politiet kan godt søge efter indregistrerede kabinescootere i området, men vicepolitiinspektøren oplyser, at politiet ikke regner med at gøre mere ved sagen, medmindre der kommer flere oplysninger ind.

Hvis politiet får fat i mændene, kan føreren af kabinescooteren se frem til en bøde for overtrædelse af færdselsloven for at have transporteret flere personer i kabinescooteren.

Manden, der ødelagde træet, kan få en bøde for overtrædelse af straffelovens paragraf §291 om hærværk, mens der også kan blive rejst et erstatningskrav fra ejeren af træet.