Over 50 brandfolk til stede ved storbrand

Over 50 brandfolk og 22 brandbiler er lige nu til stede ved Randbøl Hede syd for Billund, hvor der er opstået en større naturbrand. Det oplyser vagtchef ved Trekant Brand til TV SYD.

-Vi har enheder fra otte stationer til stede for at få kontrol over det. Så det er rimelig omfattende, siger Casper Christensen, vagtchef ved Trekant Brand.

Hvor stort et område naturbranden har bredt sig på, er endnu uvist. Branden opstod omkring klokken 15.

Brandvæsenet opfordrer folk til at holde sig på god afstand af området.

Artiklen opdateres.