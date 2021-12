Trods Grindsted-forurening lod kommunen havevanding fortsætte

Hundredvis af borgere i et område af Grindsted kan i adskillige år have vandet deres græsplæner og køkkenhaver med vand, som potentielt er forurenet af Grindstedværket. Forureningen består af en lang række giftige stoffer såsom det kræftfremkaldende vinylklorid.



Det skriver Information.

Selv om rapporter i årtier har advaret om, at forureningen kunne løbe ind under private haver, skoler og sportsbaner i området Sydbyen i Grindsted, var det først i sommer, at Billund Kommune reagerede og indførte en anbefaling om at stoppe de over 100 private vandboringer til havevanding, som tal fra GEUS viser, at der findes i området.

Med en privat boring er man sin egen vandleverandør frem for at få leveret fra eksempelvis et vandværk. Anbefalingen om boringsstoppet skete, efter at en undersøgelse fra 2020 viste fund af stoffer fra Grindsted-forureningen i målinger tæt på Sydbyen.

Kan have forurenet grøntsager

Professor i toksikologi ved Københavns Universitet Lisbeth E. Knudsen vurderer, at det i værste fald kan betyde, at mange borgere kan have vandet deres haver med forurenet vand.