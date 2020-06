Bliv corona-testet efter flyrejsen

Fra torsdag middag er det nu muligt at blive testet for coronavirus i Billund Lufthavn. I lufthavnens ankomsthal har beredskabsmyndighederne sat et testtelt op, hvor alle passagerer over 18 år, der vender hjem fra rejse i udlandet, kan få taget en test for covid-19.

- Det her er et tilbud til raske borgere. Og det er altså helt frivilligt. Det er ikke sådan, at alle skal gennem en coronatest, før de kan komme ind i landet, fortæller Kenneth Ravnholt, der er beredeskabskoordinator i Region Syddanmark.

Testresultat er en selvhenter

Ifølge Kenneth Ravnholt, der har været med i opstillingen af samtlige testfaciliteter i Region Syddanmark, kan man forvente at få svar på testen i løbet af nogle døgn.

- Lige nu er svartiden på mellem 48 og 72 timer. Man finder svaret inde på sundhed.dk, hvor man selv skal finde frem til prøvesvaret under sine stamdata og lede under prøver. Så vil resultatet af coronatesten ligge her, når det er klar. Så man skal altså selv opsøge sit testsvar, der kommer ikke automatisk en besked i e-boks, siger Kenneth Ravnholt.

Der har været ganske roligt og meget få passagerer i Billund Lufthavn, siden coronakrisen satte ind for måneder siden. Der er da heller ikke mange flyrejsende at teste for nuværende, men det forventer beredskabskoordinatoren snart ændrer sig.

- Det er jo sådan set fint nok at få sat teststationen i lufthavnen op nu. I takt med at man åbner samfundet mere og mere. Vi forventer jo også, at der bliver ændret i rejsevejledningerne. Så kommer der jo også flere passagerer her i lufthavnen, og så er vi klar til at teste alle dem, der frivilligt vil have en test, påpeger Kenneth Ravnholt.

Muligheden for at blive coronatestet i lufthavnen er i første omgang et tilbud udelukkende til danske statsborgere. Men Kenneth Ravnholt forventer, at det inden længe også bliver muligt at teste og især give testsvar til udenlandske flyrejsende.

- Når det er danske testpersoner, har vi jo både personnummer og muligheden for at lægge testsvaret ind på sundhed.dk. Det har vi jo ikke med udenlandske rejsende, så her bliver løsningen formentlig at få et mobilnummer at sende svaret til, slutter Kenneth Ravnholt.