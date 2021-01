BUPL-formand: - Hold jeres børn hjemme

Samtidig anerkender formanden også, at en hverdag, med børnene derhjemme kan være udfordrende både for forældre og børn, men minder forældrene om, at det er en speciel situation for alle, og den ikke forsvinder, når børnene sendes i institution.

- Problemet er, at vi ikke står med normale omstændigheder i institutionerne. Hvis ikke vi kan skabe den tryghed, som der plejer at være, fordi personalet er i selvisolation, så er alternativet bedre. Det må ikke være børnene, der betaler prisen for situationen, siger formanden.

Kommune anbefaler også at holde børnene hjemme

I Esbjerg Kommune opfordrer man også forældrene til at holde deres børn hjemme fra institutionerne.

I et brev til forældrene lyder det:

- Hold gerne dit barn hjemme i kortere eller længere tid frem til den 17. januar. Det vil være en hjælp i forhold til at sænke smittetrykket, og det vil lette hverdagen for de medarbejdere, som gør deres bedste for at skabe gode rammer for børnene.

Hos BUPL så man gerne, at erhvervslivet og kommunerne gør, hvad de kan for at bakke op om pasningsmulighederne for medarbejdernes børn, så de undgår daginstitutionerne.

- I de seneste år har der været stort fokus på erhvervsvenlige kommuner. Nu er der brug for familievenlige kommuner, siger Jonna Jul Gudmundsen.