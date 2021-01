Caroline kunne godt holde sønnen hjemme fra børnehaven: - Jeg sender ham nogle gange i pasning med vildt dårlig samvittighed

Caroline Thomsen fra Esbjerg går hjemme på barsel med sin fem måneder gamle datter og passer samtidig familiens snart fem år gamle dreng. Det er dog en hverdag præget af mangel på energi, søvnunderskud og et nogle gange tyndslidt forhold til familiens søn. Så når det nogle dage er muligt, bliver sønnen afleveret til pasning i børnehaven - men ikke uden kvaler.

- Jeg får jo megadårlig samvittighed over, at jeg ikke bare har ham derhjemme. At han skal ned i børnehaven for at blive passet, bliver presset og måske savne sin familie – når han godt ved, jeg er derhjemme, siger Caroline Thomsen, der godt er klar over, at coronasmitten har ændret dagligdagen i børnehaven.

Netop af hensyn til smitterisikoen bliver sønnen da også holdt hjemme en del af tiden. Selv om han trives i børnehaven.

- Altså, jeg har ikke indtryk af, at han er ked af det. Jeg ved jo, at han hygger sig og er glad. Han er tit svær at få med hjem, når man så henter ham. Men det gør jo ikke noget godt for ens dårlige samvittighed, når man ved, at der måske heller ikke lige er nok voksne til at tage sig af børnene i børnehaven, lyder det fra den 37-årige mor til to.