Corona er fortsat på retur - men lige nu er der flest smittede i Region Syddanmark

Færre registreres positive for corona over hele landet

Det fremgår af Statens Serum Instituts ugerapport, som ser nærmere på udviklingen fra uge 11 til 12.

Rapporten udkom torsdag eftermiddag.

Det er både antallet af registrerede coronasmittede, positivprocenten og testaktiviteten, der er faldet den seneste uge.

Smitten forventes fortsat at falde

SSI skriver i rapporten, at de forventer, at smitten vil fortsætte med at falde i de kommende uger. Det forventes også, at antallet af døde og indlagte vil falde.

Professor i epidemiologi og leder af PandemiX under Roskilde Universitet Lone Simonsen forudser også, at smitten fortsat vil falde.

- Jeg forventer, at smitten vil blive ved med at falde, indtil epidemien er helt overstået. Faldet sker på grund af stor immunitet, fordi 60-70 procent af befolkningen har været smittede, siger hun.

Smitten lige nu højest i Syddanmark

Smitten har den seneste uge været højest i Region Syddanmark. Her har 717 personer pr. 100.000 indbyggere har været konstateret smittede med corona den seneste uge.

Trods den generelle nedgang registreres tusindvis fortsat som smittede. Torsdag var der 3.702 bekræftede smittetilfælde. En uge tidligere blev 5408 personer bekræftet smittede med corona.

Smitten er faldende blandt alle aldersgrupper, men det er blandt de 60-79 årige, at der er registreret flest smittede.

- Siden omikron begyndte af cirkulere har de ældre været mindst udsat for virusset. Så det er dem, vi skal holde særligt godt øje med nu, siger Lone Simonsen.

Smitten stiger ude i verden

Mens smitten gennem en længere periode har været faldende i Danmark stiger den andre steder i verden.

I Hongkong har man trods genindførte restriktioner registreret over 100 dødsfald om dagen i marts.

Coronavirusset er tidligere blevet til nye varianter. Lone Simonsen mener ikke det er noget, som der er grund til at være bekymret for i Danmark.

- Der er mindre og mindre grund til at bekymre sig over varianter af corona, fordi vi har så god en immunitet med tre vacciner og naturlig smitte med omikron.

- Vi står rigtig godt med en robust immunitet, som nok også kan overkomme alvorlige udfald af fremtidige virusvarianter, siger hun.