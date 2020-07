Corona har ramt feriecenter: - Vi afventer flere testsvar

Kære gæster,

I forbindelse med Jeres ophold på Landal Seawest vil vi hermed informere om, at vi dags dato er blevet kontaktet af en familie, som efter hjemkomst er blevet testet positiv for Covid-19.

Gæsterne er blevet smittet internt af familien, som de har været på ferie med. Det er ikke alle i familien, der er testet positive.

Gæsterne oplyser, at de ikke har været i tæt kontakt med andre gæster på parken, at de har holdt afstand, og at de har taget de almindelige nødvendige forholdsregler og hyppigt har brugt håndsprit.

Desuagtet vil vi for god ordens skyld opfordre alle gæster, der har været her i perioden 05.07.2020-11.07.2020, til at være ekstra opmærksomme på symptomerne samt at blive testet.

Parken har været i kontakt med sundhedsmyndighederne, som vurderer risikoen for smitte som værende lav. Vi vælger alligevel at informere alle gæster, der har været på parken i ovenstående periode.