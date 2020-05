Coronastafetten når Danmarks vestligste punkt

Det er en glad og spændt Susanne Klitgaard Thude, der i dag trækker i cykeltøjet i Janderup vest for Varde for at cykle mod Blåvand. Hun får nemlig æren af at overrække Coronastafettens depeche på Danmarks Vestligste punkt ved Blåvandshuk.

Depechen bliver sendt videre i toppen af Blåvand Fyr, som ellers har været lukket for offentligheden under coronanedlukningen.

- Jeg vil gerne være med til at bakke op om en god sags tjeneste samtidig med, at vi kommer ud sammen en masse forskellige mennesker og får noget motion, siger Susanne Klitgaard Thude.

Læs også Torben cykler coronastafetten videre i Sønderjylland

Stor velvilje overalt

Initiativet til coronastafetten kommer fra Lise Rejnholt, der havde et stort ønske om at lave noget breddemotion, der kunne samle folk her i coronatiden. 100 danskere har efterfølgende tilmeldt sig Coronastafetten på Facebook, hvor en depeche bringes rundt i hele landet ved, at danskerne enten går, løber eller cykler en rute til fordel for Scleroseforeningen.

Ifølge initiativtageren er deltagerne i stafetten blevet mødt med opbakning overalt, hvor de er kommet frem.

- Vi er virkelig blevet mødt med stor velvilje overalt. For eksempel har depechen også været en tur rundt i Ribe Domkirke, hvor biskoppen gik en runde med den på selveste Kristi himmelfartsdag. Det havde jeg ikke forestillet mig, at vi kunne få lov til, da vi begyndte, siger Lise Rejnholt.

Alle gør noget ekstra

I Janderup ser Susanne Klitgaard Thude frem til at komme i cykelsadlen. På trods af lidt udfordrende vejrforhold, satser hun sammen med to kollegaer fra socialpsykiatrien på at ramme Danmarks vestligste punkt klokken 14.

- Der kommer til at være ret meget modvind derud, men vi håber, vi kan cykle fra Janderup til Blåvand på halvanden time, siger Susanne Klitgaard Thude.

- Det bliver kæmpestort at få lov til at stå på toppen af fyret, lyder det fra motionisten.

I morgen fortsætter Coronastaffeten videre mod Østjylland. Efter planen slutter stafetten på Grenen i Skagen den 1. juni, hvor de mange deltagere tilsammen har bragt løbets depeche 1500 kilometer rundt gennem hele Danmark.