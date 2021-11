Der er 3.451 nye smittede nye tilfælde med covid-19

Modsat er det i Hedensted Kommune. Her oplever de et fald med 20 færre smittede siden torsdagens tal. Det betyder, at kommunen fredag har et incidenstal, der er på det samme som for en uge siden med 335 smittede per 100.000 indbyggere.

Samlet er der 3.451 smittede i vores område.

Det er stadigvæk Fanø Kommune, der har det højeste smittetryk i området med 845 smittede per 100.000 indbyggere. Smittetallene bevæger sig dermed op i forhold til torsdag.

Over 75 procent af syd- og sønderjyderne er blevet færdigvaccinernet. I forhold til torsdag er yderligere 285 blevet færdigvaccineret, mens 368 personer har påbegyndt vaccination.

75,7 procent af befolkningen er færdigvaccineret mod covid-19. Det svarer til mere end 4,4 millioner personer.

Se, hvordan det står til med smitten i din kommune her: