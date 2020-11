Døde mink skal bruges til fjernvarme

Mink bliver til varme i stuerne

På kraftvarmeværket i Sønderborg har de sagt ja til at hjælpe, og her vil minkene blive omdannet til varme i stuerne i Sønderborg og Graasten. Men før de på Sønderborg Varme når så langt, skal de først have de rigtige godkendelser fra myndighederne og være sikre på, at forbrændingen af mink foregår på forsvarlig vis.

- Det er jo ikke det affald, vi normalt afbrænder, så det kommer til at betyde, at vi skal gribe det anderledes an, end vi plejer, forklarer Erik Wolff.