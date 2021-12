En hjælpende hånd på vej til erhvervs- og kulturlivet

For erhvervslivet betyder det blandt andet, at virksomheder, der er ramt af restriktionerne, kan vælge at lukke frivilligt ned og samtidigt få en økonomisk kompensation.

Virksomhederne kan få dækket op til 90 procent af de faste omkostninger og omsætningstab, samtidigt med at lønkompensationsordningen kan benyttes for hjemsendte medarbejdere.

Begge aftaler er blevet indgået af et flertal af Folketingets partier.

Mere tryghed til kulturlivet

I de næste fire uger frem er det ikke længere nødvendigt for arrangøren at opsige eller annullere allerede indgået kontrakter med kunstnere for at modtage kompensation fra den såkaldte arrangørordning.

Det skal give en mere sikker fremtid for både arrangøren og kunstneren.

- Det er helt afgørende, at vi i en svær tid skaber tryghed og støtter op om vores kultur- og idrætsliv.

- Som noget helt nyt gør vi det muligt for arrangørerne at fastholde deres kontrakter med kunstnerne. Det vil sikre kunstnerne en bedre dækning for aflyste arrangementer, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) i pressemeddelelsen.