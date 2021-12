Nye restriktioner for erhvervslivet gælder fra søndag morgen

Opdatering med citater af erhvervsministeren.

Her var der ifølge Kollerup ikke et politisk flertal imod regeringens anbefalinger på nye restriktioner, som skal bremse den stigende coronasmitte i samfundet.

- Vi står i en alvorlig situation, hvor omikron og smittesituationen udvikler sig meget voldsomt dag for dag.

- Derfor er jeg meget glad for, at vi fra regeringens side har fået meget bred politisk opbakning til at indføre nye restriktioner, som skal begrænse smitten og passe på folkesundheden i Danmark, siger Kollerup.

Det betyder blandt andet, at restauranter må lukke for mad og drikke tidligere end i dag. Sidste udskænkning skal senest ske klokken 22 i barer, restauranter og caféer.