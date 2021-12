Antallet af smittede går lige nu kun en vej

Thomas Benfield, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge på Hvidovre Hospital, vurderer, at situationen bliver mere og mere alvorlig, i takt med at smittetallene stiger dag for dag.



Han mener derfor, at nye restriktioner, som også forventes at blive indført, vil være den rette vej at gå.

- Desværre er det restriktioner, der skal til, fordi det er helt tydeligt, at vi ikke når at få vaccineret tilstrækkeligt mange, til at vi kan få kontrol over den store smittespredning, der er i øjeblikket, siger ha til Ritzau.