Få forskydninger i coronasmitten

Smitten falder en smule i det område, TV SYD dækker. Det viser dagens smittetal fra Statens Serum Institut.

Det, der falder mest i øjnene ved dagens smittetal er, at smitten i Esbjerg Kommune for første gang i en uge er faldet til under 1000 tilfælde.

Også i Horsens Kommune kan man notere sig en nedgang i smitten. De seneste syv dage er der registreret 872 nye coronatilfælde. Det tal var i går på 931. I Fredericia har man også set en mindre nedgang i smittetilfældene. 377 tilfælde er registreret de seneste syv dage. Det tal var i går på 420.

Andre steder i vores sendeområde er der tale om små fald - eller stigninger. For hele sendeområdet er der tale om et fald på 186 tilfælde fra tallene i går til i dag. De seneste syv dage er der registreret 6427 coronatilfælde i TV SYDs område.