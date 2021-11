Fagforening vil have butiksansatte undtaget for krav om mundbind

Udsigten til at der på ny skal være krav om brug af mundbind i detailhandlen, får butiksansatte til at bede om undtagelse.

Kravet bør i stedet kun gælde kunder.

Sådan lyder det fra HK Handel, der er fagforening for butiksmedarbejdere.

- Vi byder det velkommen, hvis kunder nu skal have mundbind på i butikkerne, siger Mette Høgh, der er formand for HK Handel, i en meddelelse.

For også i detailhandlen er man bekymret for de stigende smittetal. Mette Høgh peger blandt andet på, at tilbudsdagen Black Friday og julehandlen bliver en travl periode for netop detailhandlen.

Men det betyder ikke, at kravet om mundbind bliver taget imod med helt åbne arme.

- Vi vil dog være kede af, hvis kravet om mundbind også skal omfatte butiksansatte, da det er meget indgribende i deres arbejdsdag at skulle have mundbind på en hel dag. Det går selvfølgelig ud over deres arbejdsmiljø, siger Mette Høgh.

I stedet håber HK Handel, at det vil hjælpe, at arbejdsgivere kan anmode medarbejderne om fremvisning af et gyldigt coronapas.

Coop vil følge myndighedernes krav

Coop, der er en af landets største supermarkedskæder og har 38.000 ansatte, er klar til at følge myndighedernes krav.

- Man går meget og løfter meget som butiksmedarbejder. Det er anstrengende at have mundbind på hele dagen, siger Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef for Coop, der blandt andet driver Kvickly- og Fakta-butikkerne.

- Men vi har gjort det før, og vi gør det igen, hvis det bliver vedtaget.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har på et pressemøde onsdag præsenteret anbefalinger fra Epidemikommissionen.

Der er blandt andet anbefalinger om at genindføre krav om brug af mundbind i offentlig transport og i supermarkeder for at inddæmme coronasmitten.

Hvis regeringen får opbakning af Epidemiudvalget på et møde torsdag eftermiddag, vil kravet om mundbind gælde fra mandag.