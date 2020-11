Familien Hindbo har travlt med at slagte raske mink: Håber på hjælp i sidste øjeblik

Men regeringen har slet ikke hjemmel til at beordre alle landets minkavlere til at slå deres mink ihjel, lyder kritikken fra flere oppositionspartier.

- Det er fuldstændig uforståeligt for mig, at man behandler så mange mennesker sådan her. Jeg synes, der er handlet forkert, og jeg er virkelig skuffet over det, siger Andreas Hindbo.

I eftermiddag fik Andreas Hindbo besøg af Liberal Alliances formand, som ville have syn for sagen.

- Det tenderer til at være en katastrofe at slå ihjel uden lovgrundlag. Det her er jo ikke Sydamerika, siger Alex Vanopslag efter dagens besøg på minkfarmen i Jordrup.

LA bakker op om ekspropriationserstatning

For Andreas Hindbo og hans far drejer det sig om 31 års minkavl, som nu er slut. Erstatningen lyder på det mistede salgstab, plus 20 kroner pr. mink, hvis minkene er døde inden tirsdag i næste uge.

Men for Andreas Hindbo skal erstatningen også gælde de haller og maskiner, som nu bliver ubrugelige.

- Jeg skal ikke have kompensation - jeg skal have fuld ekspropriationserstatning. Jeg kommer jo ikke i gang med mink igen.