Fleggaard: Vi er klar til at byde danskerne velkommen

Danskerne kan snart glæde sig til en tur over grænsen.

Den 15. juni åbner de tyske grænser nemlig fuldt og helt for dansk indrejse, såfremt udviklingen i smittetallene tillader det, siger en talsmand for det tyske indenrigsministerium til Flensborg Avis.

Hos grænsebutikkerne Fleggaard har man længe ventet på netop den oplysning. For de danske handlende har i den grad manglet i butikkerne lige syd for grænsen.

- Det er vi selvfølgelig glade for. Det er vores forretning, og det vi brænder for, siger Fleggaards direktør Lars Mose Iversen.

Han regner med, at alle Fleggaards butikker i grænselandet kan åbne igen den 15. juni.

I en periode var der ellers kun åbnet for handlende i tre af butikkerne. Nu har seks ud af otte forretninger slået dørene op, og det bliver godt at få gang i de sidste butikker, siger direktøren.

- Det er klart, at det har haft stor effekt på vores forretning, at grænsen til Danmark har været lukket. Vi vil selvfølgelig forberede os grundigt frem mod den 15. juni. Hvordan kundemønsteret lige bliver, finder vi først ud af til den tid, men vi ser frem til at få danskerne tilbage i butikkerne, siger Lars Mose Iversen.