Flertal kræver mange coronadødsfald på plejehjem undersøgt

Kirsten Normann Andersen er sundhedsordfører for SF, og hun kalder det et kæmpeproblem, at smitten er nået ind på plejehjemmene.

- Smitteopsporingen har ikke været i stand til at give et svar på, hvordan smitten er kommet er ind, hvilket også er frustrerende. Derfor kan der blive brug for lave en undersøgelse af, hvordan det er gået til, at man ikke har kunnet passe bedre på beboerne, siger hun til Berlingske.

Esbjerg hårdest ramt

Esbjerg kommune er lige nu hårdt ramt af corona, og op mod halvdelen af beboerne på Områdecenter Strandby er nu smittet med coronavirus. Tirsdag var 33 beboere og 23 ansatte testet positive for virussen, og to beboere er afgået ved døden i weekenden med covid-19 virus i kroppen.

I en rundringning foretaget tirsdag til de 14 kommuner i TV SYDs sendeområde, oplyser otte kommuner, at de ikke har konstateret coronasmitte på plejehjem.

I Varde Kommune er 11 beboere på et enkelt plejehjem i øjeblikket smittet med corona, og har været det siden 4. januar.



Det fortæller Ældrechef i Varde Kommune, Thorkild Sloth Pedersen, til TV SYD.

Det er usikkert, hvordan smitten er kommet ind på plejecenteret. Besøgende har givet smitte i mindst ét tilfælde. Da de første positive prøver kom fra en test den 4. januar, er det nærliggende at tro, at smitten kan være sket i forbindelse med julen.

I Horsens er der et mindre udbrud på et plejecenter, hvor en håndfuld beboere og ansatte er smittet, mens tre sønderjyske kommuner Haderslev, Sønderborg og Tønder melder om én til to smittede plejehjemsbeboere eller ansatte.

I Tønder har de i dag for første gang oplevet coronasmitte blandt plejehjemsbeboere.