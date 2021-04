Høje smittetal i Tyskland afspejler sig i ny model for rejsevejledning

Selvom der fra i dag sker en række ændringer i modellen for, hvornår og hvilke rejserestriktioner, der gælder, så er den øjeblikkelige effekt meget begrænset - og i realiteten uden konsekvens for danske statsborgere, der vil krydse grænsen.

Først tidligst den 1. maj kan der ske reelle lettelser i kravene til test og isolation for andre end erhvervsrejsende.

Fra i dag genindføres farvesystemet med gule, orange og røde lande, så Udenrigsministeriet nu hver uge vil opdatere sine rejsevejledninger til de enkelte lande og regioner med disse farver.

Gule lande udløser ikke krav om test og isolation - problemet er bare, at stort set ingen lande eller regioner gør sig fortjent til den gule status.

EU- og Schengenlande skifter fra orange til gul ved et incidensniveau på under 20 nysmittede pr. 100.000 pr. uge, mens landet/regionen går fra gul til orange ved et incidensniveau på eller over 30.



Det betyder, at Udenrigsministeriet fortsat fraråder alle unødvendige rejser til Tyskland - herunder også grænsehandel.

Pendleres særregler fortsætter

Tidligst den 1. maj er der udsigt til, at danskere i større tal kan rejse til Tyskland med Udenrigsministeriets velsignelse, når vejledningen ændres til, at færdigvaccinerede danskere og udlændinge - herunder turister - kan bevæge sig mellem Danmark og gule og orange EU- og Schengenlande uden krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.

Det kræver imidlertid, at smittetallene i Tyskland og de øvrige lande falder markant.

Der er dog fra i dag sket en række ændringer for, hvilke anerkendelsesværdige formål, der skal til for, at udlændinge må rejse ind i Danmark. Listen er nu udvidet, så den også omfatter højskoleelever, landbrugspraktikanter, sommerhus- og bådejere og fastliggere på campingpladser.

De hidtidige gældende særregler for grænsependlere på begge sider af grænsen fortsætter uændret