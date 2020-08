 Højsæson på lavt blus i Billund Lufthavn

I juli 2020 er der gået 73.653 passagerer igennem Billund Lufthavn. Det svarer til 17,3 procent af, hvor mange passagerer der gik igennem i juli 2019, oplyser Billund Lufthavn i en pressemeddelelse.

Selvom det ser rigtig sløjt ud, så forsøger de i lufthavnen at bevare optimismen og at tænke på det positive.

- Det vil være selvdestruerende at fokusere på det negative, så vi glæder os over, at den første charterrejse fra Danmark fløj ud fra Billund Lufthavn. Vi glæder os over, at der er vendt mange af de tidligere flyselskaber tilbage, både netværksselskaber, lavprisselskaber og charterselskaber. På nuværende tidspunkt er der billetter til over 40 direkte destinationer til salg, siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Også rolig sommer på luftfragtsiden

Luftfragten fra lufthavnen er faldet med 25,6 procent i juli 2020 i forhold til sidste år. Det svarer til en nedgang på 1590 tons luftfragt.