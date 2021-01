Jacob bor i England og rejser jævnligt til Danmark: - God idé med karantæne

Ifølge Jacob Mouritsen ville det principielt give god mening, hvis han skulle i ti dages karantæne, hvis han rejser hjem til familien i Sønder Omme.

Sidst han var hjemme hos forældrene i Sønder Omme, var i julen. Her nåede han akkurat det sidste fly hjem, inden indrejseforbuddet trådte i kraft 21. december. Dengang undrede han sig også over, at han bare kunne gå direkte fra lufthavnsterminalen og ud i det danske samfund uden at gå i isolation.

Jacob har 14 dages ferie til påske - men som smitte-situationen er nu, bliver han nok i England.

- Udsigten til tvungen isolation er ikke afgørende for min beslutning - jeg ville heller ikke undlade at gå i karantæne, hvis det blot var en opfordring, siger han.