Justitsminister til landets kommuner: - Få bestilt mobile testenheder med det samme

Ifølge direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum er flere test et af våbnene mod den mere smitsomme variant af coronavirus.

- Vi skal kigge på, om man kan gøre mere lokalt for at bringe smitten ned - for eksempel øget testning og mere information til borgerne, som er to meget effektive redskaber, sagde Henrik Ullum til TV 2 tirsdag.

Den nuværende corona-situation har allerede fået regeringen til at opfordre danskerne til at få foretaget flere test. For at forhindre yderligere smittespredning på de arbejdspladser, der fortsat er åbne, opfordrer regeringen særligt ansatte, der ikke kan undgå kontakt med mange mennesker at lade sig teste mindst en gang om ugen. Også selv om de ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at mistænke, at de skulle være smittede.