Kirke bruger onlinebooking til Kristi himmelfarts-gudstjenester

Præst Sune Skjold Skarsholm har glædet sig rigtig meget til at få menigheden tilbage på kirkebænkene i Korning og Løsning kirker. De sidste måneder har han måttet tale til folk gennem en kameralinse med livestreaming hjem til stuerne, men i dag på Kristi himmelfart, byder han igen folk indenfor i kirkerummet. Det bliver med en mængde nye tiltag for at leve op til myndighedernes corona-retningslinjer.

Pladserne i kirken er blandt andet blevet uddelt gennem et nyt online bookingsystem "plads i kirken", som de to kirker har fået udviklet under corona-nedlukningen.

- Pointen er selvfølgelig, at folk skal kunne møde op og være sikre på, at der er en plads og være trygge ved, at der ikke er for mange samlet. Og at vi samtidig får udnyttet pladsen optimalt i kirkerne, så folk også kan få besked, hvis der ikke er plads til dem, siger Sune Skjold Skarsholm.

På en almindelig søndag før corona kunne kirken i Løsning rumme mellem 250 og 350 kirkegængere. Nu bliver der plads til knap 90 personer, for at kirken lever op til afstandskravet på 2 meter.

Lukkes ind i hold

Der er i det hele taget blevet tænkt kreativt i sognet lidt uden for Hedensted, for at imødekomme Kirkeministeriets regler før gudstjenesterne senere her til formiddag.

- Det kommer til at foregå sådan, at folk bliver lukket ind i kirkerummet i hold, hvor de får anvist en plads. De skal ikke bruge salmebøger inde i kirken – det hele foregår på en skærm, for det duer ikke, at folk sidder og fedter med salmebøgerne, forklarer Sune Skjold Skarsholm.

- Når der så er altergang, kommer vi ned til folk og uddeler brødet og hælder vinen op i engangsbægre. Og de frivillige er blevet instrueret i at ”dumpe” brødet ned i hænderne på folk, siger præsten, der heller ikke kommer til holde sin prædiken fra prædikestolen, da området er blevet inddraget for at skabe plads til otte flere i kirken.

- Så den må jeg klare oppe ved alteret.

Kom bar do i kirke

Og har man endnu ikke sikret sig en plads til gudstjenesterne i Korning og Løsning kirker, kan bookingen nåes endnu, for der er stadig pladser at få.

- Jeg konstaterer en stor forsigtighed omkring det at skulle afsted igen. Og en i denne her sammenhæng ikke nødvendig beskedenhed, hvor folk måske tænker, at der er andre, der har mere brug for at komme i kirke. Men folk skal ikke holde sig tilbage. Jeg har også lagt en youtube video ud med ”Kom bar do i kirke”, siger Sune Skjold Skarsholm.

Opfordringen er hermed givet videre.