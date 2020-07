Læger og sygeplejersker skal testes for corona hver 6. uge

Regionerne vil gennemføre faste tests for coronavirus af alt sundhedspersonale.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Personale med normal patientkontakt skal testes hver sjette uge, medmindre personalet er ansat i en såkaldt rød kommune. I det tilfælde vil det ske hver anden uge.

At en kommune er rød, betyder, at der har været over 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge. Det er kun tilfældet for en enkelt kommune på nuværende tidspunkt.

På afdelinger og institutioner med særligt sårbare patienter skal personalet testes hver anden uge.

I forvejen er det blevet besluttet, at alle i plejesektoren skal testes fast for coronavirus.

Desuden bliver alle patienter, der skal indlægges, testet. Patienter, der er indlagte over længere tid, bliver testet hver 7. dag, ligesom de patienter, der udskrives til videre behandling i kommunerne, også bliver testet, skriver Danske Regioner i pressemeddelelsen.