Lang ventetid på coronatest i Horsens

Hvis borgerne i Horsens gerne vil testes for coronavirus uden en henvisning fra lægen, skal de skynde sig at bestille tid.

Lørdag morgen var der nemlig kun én ledig tid at få på coronaprover.dk. Denne tid er torsdag eftermiddag klokken 13.10. Derefter skal de vente endnu længere. Der er nemlig først ledige tider igen den 30. agust om eftermiddagen.

(Ingen ledige tider) Sådan ser det ud, når borgerne i Horsens forsøger at bestille tid til en coronatest. Foto: TV SYD

I Horsens er ventetiden derfor reelt 14 dage. Det er dog ikke kun i Horsens, at der er lange ventetider, det skriver Jyllands Posten i dag. De kan fortælle, at naboerne i Skanderborg skal vente 12 dage, og i Randers er ventetiden 15 dage.

Ifølge formanden for Region Midtjylland er ventetiderne misvisende, da de allerede fra i morgen vil være langt kortere.

- Sagen er den, at vi har flyttet en masse biler rundt, som har stået forskellige steder i regionen. Dem har man ikke kunnet bestille tid ved, men det vil man kunne fra i morgen, fortæller formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau (A).

- Vi har faldende ventetider, så historien om stigende ventetider passer simpelthen ikke, siger han.

Syd- og Sønderjylland har korte ventetid

Horsens er en del af Region Midtjylland, hvor covid-19-smitten er steget mest. Modsat har Region Syddanmark ikke oplevet samme stigning, hvilket betyder kortere ventetider på en coronatest.

I Kolding skal man således kun vente indtil tirsdag den 18. august, før der er masser af ledige tider. Det samme gør sig gældende i Esbjerg og Aabenraa.

Formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), glæder sig over ventetiderne og fortæller, at de hjælper til i Østjylland.

- I alle regionerne arbejder vi hele tiden på at øge kapaciteten, så vi kan teste flere. Vi har dog ikke ret lange ventider i Syd- og Sønderjylland, derfor har vi sendt mandskab og mobile testenheder til Aarhus og Østjylland i den seneste uge, siger Stephanie Lose.