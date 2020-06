Nedlukkede vågetjenester har afvist støtte til døende

Knap 5000 danskere tager hvert år det sidste åndedrag uden nær familie ved deres side.

Denne gruppe har hidtil kunnet få støtte af vågekoner, blandt andet under Røde Kors' frivillige vågetjeneste, som sidder vagt ved terminale patienter og døende.

Det er da ganske forfærdeligt. Vi arbejder jo ud fra den filosofi, at ingen skal dø alene. Derfor er vi kede af ikke at kunne yde den indsats. Arne Andersen, ansvarlig for Røde Kors' vågetjeneste i Kolding

Under coronanedlukningen har ordningen dog været lukket helt af hensyn til smittefaren. De syd- og sønderjyske vågetjenester har derfor måttet afvise en del henvendelser om ensomme døende på både plejehjem, sygehuse og i private hjem.

- Der er en del, der har ringet. Vi har nok måttet sige nej til omkring ti henvendelser. Vi er ikke gået nærmere ind i, hvem der har henvendt sig. Men vi er ønskede rundt omkring, det kan vi høre, siger Jan Kristensen, der er koordinator for den frivillige vågetjeneste under Røde Kors i Vejle.

Ingen skal dø alene

Hos vågetjenesten i Kolding er ordningen også sat helt i bero. Her plejer vågekonerne at sidde vagt ved to-tre terminale patienter på Sygehus Lillebælt hver måned, men de er fortsat forment adgang til sygehuset.

- Det er da ganske forfærdeligt. Vi arbejder jo ud fra den filosofi, at ingen skal dø alene. Derfor er vi kede af ikke at kunne yde den indsats, siger Arne Andersen, der er ansvarlig for Røde Kors frivillige vågetjeneste i Kolding.

Så småt i gang igen

I Aabenraa sad vågekonerne vagt hos mere end 20 døende i årets tre første måneder. Under coronanedlukningen har tjenesten også måttet afvise flere henvendelser.

- Selvfølgelig er vi kede af, at vi ikke har kunnet yde den service til døende. Det har været en ny og anderledes situation, siger Anne Marie Juhl fra vågetjenesten i Aabenraa.

Hun fortæller dog, at de så småt er begyndt at tage ud til opgaver igen. Derfor har Anne Marie Juhl både haft en vågekone ude i et privat hjem, ligesom der har været to vågninger på et plejehjem de seneste uger.

- Her blev vi lukket ind af terassedøren og ført direkte til den døende. Jeg har over 30 vågere i ordningen, og dem har jeg selvfølgelig også en meget stor pligt til at passe på, siger Anne Marie Juhl.

Vågetjenesten i Give har også svaret tilbage på TV SYDs henveldelse. Her har man måttet afvise to henvendelser om støtte til døende under coronanedlukningen, oplyser Sonja Skov, der har ansvaret for vågekonerne her.