Ny covid-19-lægebil rykker ud til alvorligt syge

Dagligt 20 patienter med symptomer

På akutafdelingen på Kolding Sygehus bliver der hver dag indlagt i gennemsnit 20 patienter, der har symptomer på coronavirus, og som er så syge, at de har brug for akut behandling på sygehuset. Langt de fleste viser sig ikke at være smittet med virussen, når resultatet af coronatesten ligger klar.

Men på grund af risikoen for smitte skal alle den slags patienter ligge i isolation på enestuer på akutafdelingen, indtil en test har afklaret, om de er smittet. Og de medarbejdere, som behandler og plejer patienterne, skal iklæde sig isolationstøj, når de går ind på stuen.

Covid-19-lægebilen er - i første omgang - standby på Kolding Sygehus alle hverdage i tidsrummet fra klokken 9 til 17.