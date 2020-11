Ny rekord: Tre kommuners incidens-tal er nu over 200

For første gang er der målt et incidenstal på over 200 i de 14 kommuner, som TV SYD dækker.

Højest er incidensen i Varde, som er nået op på 216, mens det i Billund er 211 og i Hedensted ligger det på 208. Alle tre kommuner har været hjemsted for et større antal minkfarme, som nu er lukkede.

I ni kommuner er smittetallet onsdag steget - og der er nu 996 smittede i alt i de 14 syd- og sønderjyske kommuner, hvilket er ny rekord og 49 flere end tirsdag.

I Horsens, Haderslev og Tønder er der færre smittede, mens Fanø uændret ingen smittede har, og Sønderborg har uændret 66 smittede.

Der er på landsplan registreret 1.257 nye coronatilfælde det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut. Det er det tredjehøjeste antal registreret under pandemien.

Der er foretaget 81.300 prøver, hvoraf 21.167 er førstegangstestede.