Nye restriktioner: Forsamlingsforbuddet sænkes fra ti til fem personer

Ingen udsigt til lukning af daginstitutioner

Selvom der de seneste dage har været anbefalinger fra både pædagogernes fagforbund FOA og BUPL samt flere syd- og sønderjyske kommuner om, at forældre så vidt muligt skal holde deres børn hjemme, ligger det ikke i kortene hos myndighederne at lukke for vuggestuer og børnehaver og etablere nødpasning.

Beslutningen om at holde daginstitutionerne åbne kommer ifølge statsminister Mette Frederiksen, fordi der fortsat er behov for, at mange faggrupper møder op på arbejde.

- Det er ikke kun pædagoger, vi beder om at gå på arbejde. Det gælder også den kollektive trafik, rengøring, beredskabet, sundhedspersonale og så videre. Daginstitutionerne er afgørende, for lukker vi børnepasningen ned, er der medarbejdere, der ikke kan få passet deres børn.



Direktøren for sundhedsstyrelsen tilføjer, at børn i 0-9 års-alderen ikke er i risikogruppe.

- Børn i alderen 0-9 år er mindre tilbøjelige til at sprede smitte og blive smittet. Det er ikke sådan, at de ikke kan blive smittet, men de er ikke udsatte og bliver ikke hårdt ramt af virussen, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Sundhedsminister: - Den britiske virus variant bliver den dominerende i Danmark.

Siden slutningen af oktober har det været forbudt at samles mere end ti personer til arrangementer og anbefalet ikke at mødes flere i private hjem.

Anbefalingen om at sænke forsamlingsloftet yderligere kommer, efter den nye britiske virusvariant, cluster B117, er nået til Danmark.