Onsdagens smittetal - Ølgod sogn åbner igen

For en uge siden gav Varde Kommune en række foreninger og institutioner i Ølgod Sogn påbud om at lukke efter en periode med stigende smittetal. Påbuddet blev udløst af Sundhedsministeriets retningslinjer for automatisk nedlukning i tilfælde af en lokal smittestigning.

Da Ølgod Sogn en uge i træk har været under niveau for minimum et af tre kriterier for automatisk nedlukning, er genåbningen nu en realitet.

I dagens opgørelse har Ølgod Sogn således et incidenstal på 58, en positivprocent på 0,1 og tre smittetilfælde de seneste syv dage.

Skoler, institutioner og foreninger vil snarest oplyse med nærmere information om genåbningen. Det oplyser Varde Kommune.

Rask Møller fortsat nedlukket

Hvirring Sogn i Hedensted Kommune, der har været nedlukket siden 16. april, er fortsat ramt, hvad betyder, at Rask Mølle Skole fortsat er lukket for fysisk fremmøde..



Smittetallene fordelt på kommuner var igen onsdag noget forsinkede - men siden tirsdag er 751 personer på landsplan blevet testet positive for coronavirus i 175.526 hals-test.

Det viser tal fra Statens Serum Institut på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Andelen af smittetilfælde i forhold til test giver en positivprocent på 0,43.



